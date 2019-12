Lorenzo Pellegrini, trequartista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 4-1 dai giallorossi contro la Fiorentina.



SULLA FIORENTINA - "Loro sono un'ottima squadra, ci hanno messo molto in difficoltà soprattutto quando hanno segnato. Poi però siamo stati bravi e fortunati, e con il 3-1 e 4-1 è stato tutto più semplice".



SUL GOL DELLO 0-1 - "Volevo provare a calciare, sono tornato indietro ed è stato bravo Zaniolo ad attaccare lo spazio. Per me così è più facile mandarli in porta".



SUL PRIMO GOL IN CAMPIONATO - "Sono molto contento, lo aspettavo da tanto. Con la SPAL la Lega ha dato autogol ma ci sta, sono contento perché mi serviva".



SEGNALE AL CAMPIONATO? - "Di divertirci e migliorare. Ci divertiamo tanto, e questo è fondamentale per vincere".