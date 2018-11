Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato a Sky Sport dopo il match contro il Cska Mosca: "Abbiamo fatto un’ottima partita oggi, dal campo ho avuto l’idea che fosse meno semplice di quello che può essere sembrata. Loro sono un’ottima squadra, giocano, non hanno paura e in qualche momento ci hanno messo in difficoltà parecchio. Abbiamo ottenuto una vittoria essenziale per passare il girone".



Sul nuovo centrocampo: "L’ho sempre detto, conoscersi è importante, Bryan (Cristante) e Steven (N’Zonzi) stanno facendo un ottimo lavoro. Sono soprattutto contento per Bryan, oggi è stato uno dei migliori in campo, ci stiamo conoscendo e ogni domenica è sempre più semplice capirsi e questa è una cosa assolutamente positiva".



Sulla sua crescita: "Ho sempre pensato a lavorare, solo così potevo riuscire a sbloccarmi veramente. Il gol al derby è stata una bella liberazione, lo volevo tanto era il mio primo derby che giocavo, segnare è stata un’emozione unica. E’ stato tutto un percorso che abbiamo fatto a partire dall’anno scorso nonostante i risultati abbiamo un po’ aspettato ad arrivare. La cosa più importante è continuare sempre a lavorare, anche adesso è importante continuare a lavorare. L’ho detto tante volte “non ero scarso prima, e adesso non siamo tutti fenomeni”, è importante continuare a lavorare per fare bene tutte le partite".