Questione esuberi ancora aperta. Il gm della Roma Tiago Pinto è al lavoro per piazzare i giocatori fuori dal progetto di Mourinho. Tra questi c'è Ante Coric, che sta valutando una proposta arrivata nelle ultime ore. Dopo la doppia esperienza (negativa) della passata stagione prima al Venlo e poi all'Olimpia Lubiana, il centrocampista croato potrebbe ripartire dalla Svizzera: per lui si è fatto avanti lo Zurigo, che lo vorrebbe in prestito.