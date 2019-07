L’obiettivo di mercato numero uno per la Roma, in caso di partenza di Edin Dzeko verso l’Inter, resta sempre Gonzalo Higuain. Nelle prossime ore è prevista un’accelerata del club giallorosso per il Pipita, giocatore che piace molto sia al ds Petrachi che all’allenatore Fonseca. Anche Franco Baldini, che lo scoprì al River Plate e lo portò 19enne al Real Madrid, si sta muovendo per cercare di convincere l’argentino ad accettare la destinazione capitolina.