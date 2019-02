Rinnovo a un passo per Nicolò Zaniolo con la Roma. Come anticipato da Calciomercato.com, i giallorossi sono pronti a blindare il centrocampista classe '99, rivelazione della prima metà di stagione per gli uomini di Di Francesco. Come riporta Sky Sport, le parti sono d'accordo nell'aspettare fine stagione per firmare e ufficializzare il prolungamento.