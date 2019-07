Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista della Roma Steven Nzonzi ha molte richieste. Alcune squadre di Premier League e Ligue 1 (Lione e Marsiglia) hanno sondato il terreno per il classe '88. I giallorossi vogliono cederlo, ma senza fare minusvalenza. Per questo motivo il ds Gianluca Petrachi accetterebbe anche proposte di prestiti con diritto di riscatto. Il padre del giocatore vorrebbe prendere in considerazione solo offerte a titolo definitivo.