Come era stato fatto per Ibanez, anche nel contratto firmato ieri da Eldor Shomurodov la Roma ha inserito una clausola che ammonta a 80 milioni, scrive Il Messaggero. La Roma ha acquistato l'uzbeko a titolo definitivo: subito 1,5 milioni al Genoa, gli altri 16 milioni (+ 2,5 di bonus) dilazionati in più anni