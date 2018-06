Non solo Alisson al centro delle voci di mercato degli ultimi giorni. Anche Lukas Skorupski sembra pronto a cambiare maglia. Il portiere polacco a più riprese ha manifestato il desiderio di giocare titolare la prossima stagione: garanzia che a Trigoria non possono dare. Allora si cerca una soluzione che accontenti le parti: Skorupski piace alla Sampdoria che lo vorrebbe a Genova per sostituire Viviano. Ma tra le parti c'è ancora distanza: Ferrero offre 7 milioni, a Trigoria ne chiedono 10.