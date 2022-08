Ogni giorno da oggi può essere quello buono. Scaduto il termine per il pagamento del bonus al 31 agosto ora Wijnaldum può lasciare il Psg. L'affare con la Roma è ai dettagli: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni che diventa obbligo in caso di qualificazione in Champions e il 50% delle presenze. Il primo anno di ingaggio da 7 milioni (il giocatore ha rinunciato ai bonus) sarà ripartito tra i due club. Poi entrerà in gioco il Decreto Crescita. Forse già oggi potrebbe arrivare la chiusura con il giocatore pronto a sbarcare a Fiumicino da un momento all'altro.