Carles Perez è il colpo scelto da Petrachi per sistemare il centrocampo della Roma e offrire un'alternativa in più a Fonseca: il centrocampista è un investimento importante anche per il futuro, visto che arriverà in prestito ma con obbligo di riscatto. Queste le ultime rivelate da Sky, che svela anche il prezzo del suo cartellino: 13 milioni di euro.