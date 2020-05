Carles Perez ha tutto per diventare sempre più un punto fermo della squadra di Paulo Fonseca, che lo stima sempre di più. Così, se le necessità di fare cassa porteranno lontano Under, Kluivert e Perotti – come la dirigenza per certi versi si auspica, vista la necessità di ripianare parte delle perdite – Perez diventerà sempre più centrale nella Roma. Come riporta la Gazzetta dello Sport visto che a Roma si sta trovando molto bene, è possibile che possa fungere da ambasciatore (o testimonial) per le trattative di prestito di Firpo e Todibo che il d.s. Petrachi sta portando avanti. Due giocatori, ovviamente, che hanno richieste, ma che forse Perez potrebbe aiutare a sedurre