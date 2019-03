Contro il Porto la Roma si gioca una fetta di stagione. Domani sera (ore 21) al do Dragao i giallorossi cercheranno l’accesso ai quarti di finale per il secondo anno consecutivo: un traguardo che spegnerebbe per qualche giorno le polemiche intorno al futuro di Di Francesco, sempre più in bilico dopo la sconfitta nel derby. Accanto al tecnico in conferenza stampa ha parlato Diego Perotti. Ecco le sue parole.





Hai fatto tanti gol pesanti per la Roma. Mentalmente ti dà forza?

"Sì, tutto quello che è successo in passato è positivo, ma domani sarà un’altra partita. Voglio continuare così, anche se sarà dura. Dobbiamo migliorare l’immagine data sabato e la partita di domani è un’ottima occasione".



Un solo gol può cambiare la storia. Come si prepara una partita così?

"Abbiamo un piccolo vantaggio ma ne dobbiamo approfittare sapendo che anche un gol nostro può rendere tutto più complicato per loro. Non dobbiamo pensarci, se riusciamo a fare un gol o due gliela complichiamo".



Il Porto è più simile alla squadra del 2011 o a quella del 2016?

"Ricordo la partita fatta con il Siviglia nel 2011, erano molto forti e abbiamo vinto qua 1-0 e poi perso a Siviglia, uscendo. In casa sono forti, non sarà facile. Abbiamo un vantaggio da sfruttare, sapendo che raggiungere i quarti è una cosa incredibile e vogliamo riuscirci ancora".



Stagione sfortunata per te, pensi di giocare domani?

"Magari. Spero di poter aiutare la squadra dopo non esserci riuscito. Ho avuto tanti infortuni, non poter giocare è stata dura. Spero di poter aiutare i compagni, se giocherò darò tutto per vincere".



Che problemi ha la Roma?

"Sono tre anni e mezzo che sto qua. Quando potevamo fare il passo avanti abbiamo perso punti in partite semplici. Non sta succedendo adesso. Dobbiamo essere più concreti. La cosa brutto dello stare fuori è non poter aiutare, a questo livello ritrovare la condizione non è semplice. Abbiamo la possibilità di raggiungere un obiettivo importante e in campionato possiamo ancora fare una bella stagione".