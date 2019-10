iego Perotti, esterno offensivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Roma Radio. Queste le sue parole



“Per me è stato bruttissimo fare il ritiro e fermarmi per un lungo periodo. Ma sto bene, il momento negativo è alle spalle. La voglia di giocare a volte ti fa sbagliare. Quando torni da un infortunio, in 15 minuti vuoi recuperare tutto quello che non hai fatto prima. La forma fisica sta migliorando, andrà sempre meglio“.



Cosa pensi degli infortuni?

Quelli che stanno fuori per infortunio cominciano a rientrare. Se non vinciamo mercoledì quello che abbiamo fatto col Milan viene vanificato.



Mancini centrocampista è una sorpresa per voi?

Se Mancini avesse fatto due partite brutte si sarebbe detto che il mister era scarso. Gianluca ha avuto il coraggio di chiedere la palla, di giocare. Ha fatto anche l’assist a Dzeko di testa. E’ un merito voler giocare la palla in un ruolo che non è tuo. Se perdi la palla lì sei morto. E’ stata una bella sorpresa e un aiuto per gli infortuni a centrocampo.