n questo inizio di stagione non ha potuto dare il suo contributo per un infortunio alla caviglia, ma ora Diego Perotti vuole tornare ad essere protagonista. Nella Roma che proverà a uscire dal Dall’Ara di Bologna con tre punti potrebbe esserci lui da titolare nel ruolo di esterno sinistro, Ecco le sue parole a Sky Sport. “Sicuramente ci aspettavamo di avere più punti e di fare un gioco migliore. Però se dobbiamo vedere qualcosa di buono sappiamo di avere tempo per migliorare. Già domenica dobbiamo ritrovare la vittoria e noi stessi. Ci siamo allenati tanto e le vittorie arriveranno. Non abbiamo una risposta chiara a un momento così. Abbiamo provato a modificare qualcosa poi non è solo un fattore, ma sono tanti che influiscono e che possiamo migliorare. Siamo noi che scendiamo in campo, ma se poi non porti quello che fai durante la settimana non serve a molto. Nel calcio si sa: la soluzione più facile è dare la colpa al mister e mandarlo via perché non si possono cacciare 25 calciatori. Non è giusto. Lo scorso anno siamo arrivati in semifinale di Champions con questo allenatore. Non è possibile ora che siamo la peggiore squadra dopo esser stati i migliori. Il rapporto è lo stesso e la voglia di fare bene è sempre lo stesso con lo staff e tutti”.