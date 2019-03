L'attaccante della Roma Diego Perotti è intervenuto a Rai Sport per presentare la sfida di Champions League con il Porto: "Dopo una sconfitta come quella del derby, vogliamo una rivincita. Sarà un giorno importante per noi, per migliorare l'immagine data nelle ultime partite e raggiungere i quarti di finale: proveremo a trasformare la delusione in rabbia, questa è una partita importante per la Roma e proveremo a fare ciò che non ci è riuscito nelle ultime due partite. Avremo di fronte una squadra dura, che dovrà far gol e quindi dovremo stare attenti. Di Francesco? Siamo con lui al 100%, ma ora è il momento di fare i fatti e non chiacchiere: bisogna rispondere in campo, siamo noi che ci andiamo. Il 2-1 dell'andata non mette a posto le cose, è un piccolo vantaggio che loro equilibrano con i loro tifosi e il loro stadio".