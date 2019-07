La Roma ha registrato una perdita di circa 15,5 milioni di euro complessivi per colpa di una legge introdotta dallo stato italiano. Si tratta dell'ormai celebre Decreto Dignità con i motivi della perdita che sono spiegati dalla stessa società in un documento informativo legato al bond da 275 emesso pochi giorni fa.



Come riporta Calcio&Finanzia, infatti, la Roma per colpa della legge ha dovuto chiudere il contratto di sponsorizzazione con Betway del kit di allenamento della società giallorossa. Un contratto valido nella stagione appena conclusa e che non potrà però essere rispettato nei prossimi anni. Per una perdita di 4 milioni di euro per il 2018/2019 e di altri 4,5 milioni di euro per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021, con anche l’opzione di proroga per un ulteriore anno da 6,5 milioni di euro per il 2021/2022.



La legge n. 96/2018 prevede alcune restrizioni per contratti di sponsorizzazione in materia di scommesse e giochi d’azzardo e nel documento legato al Bond viene spiegato che: “Il contratto con Betway è terminato a seguito del decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018 (il “Decreto dignità”), convertito in legge n. 96 il 21 agosto 2018”. La stessa società ha però spiegato che “stiamo lavorando sulla sostituzione di questo accordo con un nuovo sponsor del kit di allenamento”.