Gianluca Petrachi resta a forte rischio squalifica. Il procuratore federale chiederà una proroga che può arrivare anche a sessanta giorni per l'indagine ancora aperta, i cui termini sono scaduti ieri. Si preannuncia un deferimento, accompagnato da una richiesta di sanzione di qualche mese e non solo una multa. Il che significa che durante quel periodo il dirigente non potrà fare operazioni di mercato, non potrà entrare negli spogliatoi in occasione delle partite ufficiali e sarà estromesso da qualsiasi attività.



Come si legge sul Corriere dello Sport, gli uomini della Procura stanno sentendo moltissimi testimoni e l'allungamento dei tempi prima di arrivare alla richiesta di sanzione fa pensare che la posizione del direttore sportivo della Roma sia abbastanza compromessa. Probabilmente il presidente del Torino Urbano Cairo ha voluto fargli pagare il fatto che il dirigente abbia cominciato a lavorare per il club giallorosso prima di risolvere il contratto con il Torino, che aveva efficacia fino giugno 2020.