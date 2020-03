Henrik Mkhitaryan via dalla Roma? In prestito dall’Arsenal, il trequartista armeno sta tornando ai livelli del passato dopo un periodo che lo ha visto spesso ai box. Il direttore sportivo giallorosso, Gianluca Petrachi, al più presto affronterà il discorso riscatto con i Gunners, visto quello che sta dando al club capitolino, pronto a offrire 20 milioni di euro. Ma il problema può arrivare dalla Russia.



La sorella di Mkhitaryan, Monika, parla del futuro dell’ex Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund e Manchester United al canale YouTube del blogger Yevgeny Savin: “Zenit? Nella vita non puoi chiudere le porte a niente. Henrikh è pronto a prendere in considerazione questa opzione e ama la Russia”