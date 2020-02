Gianluca Petrachi, ds della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida tra i giallorossi e il Gent: "E' una partita da dentro o fuori e la squadra è consapevole".



SU CARLES PEREZ - "Il primo impatto avuto con il Sassuolo non mi era piaciuto molto, glielo ho detto il giorno dopo, ma ha risposto poi con le prestazioni successive. Deve crescere, sta lavorando per ritagliarsi uno spazio importante".



SULLE CONDIZIONI DEL CAMPO - “Il mister non è favorevole nel fare la rifinitura fuori, il campo è scivoloso ma i ragazzi stanno facendo nel riscaldamento le giuste valutazioni, non devono sbagliare i tacchetti”.