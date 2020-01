Fonseca, prima di Natale, è uscito allo scoperto con Petrchi. “Mi serve un killer in area di rigore”. E il profilo ideale per il suo sistema di gioco: Mertens. Il belga del Napoli, 33 anni il prossimo 6 maggio, sarà libero il 30 giugno: contratto in scadenza. Il club partenopeo sa che sarà complicato trattenerlo, anche perché De Laurentiis non è disposto ad accontentarlo sull’ingaggio. Trattativa sospesa e spostata a metà febbraio secondo il Messaggero.



TRATTATIVA - La Roma, a fine 2019, ha invece aperto il contatto con l’entourage del calciatore e impostato il piano per portarlo nella Capitale. L’investimento, pur non dovendo pagare il cartellino, sarebbe comunque di primo piano: triennale da 4 milioni netti, bonus d’entrata di 5 e premio alla firma per il manager di 3. Operazione da circa 30 milioni (compreso lo stipendio lordo nelle 3 stagioni)