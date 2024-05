Roma, piace Dorgu del Lecce al posto di Spinazzola

33 minuti fa



In attesa dell'annuncio di Ghisolfi come nuovo ds della Roma, il club giallorosso inizia a guardarsi intorno per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera un nome sulla lista è quello di Dorgu: terzino sinisitro e classe del 2004 del Lecce. Il danese può prendere il posto di Spinazzola. Infatti il numero 37 dopo l'ennesimo infortunio muscolare (rischio stagione finita) può salutare la Capitale senza rinnovare.