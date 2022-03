La Roma è a caccia di talenti giovani sui quali investire in estate, e in questa pausa per le nazionali lo staff di Tiago Pinto sta girando l'Europa per seguire i più interessanti. Tra i giocatori cerchiati in rosso sulla lista giallorossa, c'è Hugo Ekitike, attaccante classe 2002 del Reims per il quale secondo il Corriere dello Sport la Roma avrebbe già incontrato gli agenti.