Missione centrocampista box to box. La Roma lavora sotto traccia con una lunga lista dei desideri, Frattesi compreso. Secondo il Corriere dello Sport l’identikit che cerca Tiago Pinto si specchia nel passato con Strootman e nel presente con Sabitzer, centrocampista di proprietà del Bayern Monaco che ha chiuso la stagione in prestito al Manchester United. Quando era al Lipsia aveva una media realizzativa altissima, segnava un gol ogni cinque partite. Non è un nome nuovo nel radar della Roma e forse non è neanche un giocatore così dinamico. Però piace e pure parecchio. Per il curriculum in primis. Lo stipendio di Sabitzer è extralarge. Il pensiero di fondo è quello di sondare il terreno per prendere il nazionale austriaco in prestito dal Bayern Monaco.