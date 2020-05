In attesa di scoprire il destino della Serie A, la Roma progetta il calciomercato. Oltre a Pedro, in scadenza col Chelsea, Bonaventura e Kean, per rinforzare la rosa al club giallorosso piace Santiago Arias, terzino destro colombiano in forza all'Atletico Madrid. Il classe '92 ha raccolto in totale in stagione 11 presenze con i Colchoneros.