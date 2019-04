La Roma ha messo nel mirino un giovane di prospettiva, già seguito nel recente passato e in particolare in occasione dell'ultima sessione di mercato. L'indiziato è Lois Openda, attaccante classe 2000 del Bruges. Già sotto osservazione con Monchi ds giallorosso, la Roma ha deciso di farlo seguire con maggiore continuità dai suoi scout anche in questo periodo, segno evidente che per il giovane talento belga la società fa sul serio.