La Roma è in costruzione in vista della prossima stagione: attende che il Torino liberi Gianluca Petrachi, già operativo, ed è pronta ad accogliere Paulo Fonseca come nuovo allenatore. Intanto, si ragiona sul mercato: per la difesa il nuovo nome è Denis Vavro, slovacco del Copenaghen. Il classe '96 è valutato intorno ai 12 milioni di euro e i contatti sono già avviati. A riferirlo è Sky Sport.