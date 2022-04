La Roma è interessata all'acquisto di Goncalo Ramos del Benfica. L'attaccante classe 2001 sarebbe il giocatore perfetto per fare la riserva di Tammy Abraham o per giocare dietro l'inglese. Lo riporta il sito portoghese Report.pt. L'attaccante ha il contratto in scadenza nel 2026 e ci sono diverse squadre che lo stanno seguendo.