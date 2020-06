Pau Lopez non è ancora sicuro di farcela, da oggi però comincerà ad allenarsi con un pallone più leggero e quindi a cercare di tuffarsi con più sicurezza. Nel novero dei problemi gestibili c’è Lorenzo Pellegrini: il centrocampista ha accusato un affaticamento muscolare, ma il suo recupero non dovrebbe essere in dubbio, anche se lo staff tecnico eviterà qualsiasi tipo di forzatura.