Il dg della Roma, Tiago Pinto, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro il Milan. Tanti i temi trattati a partire dal mercato.



MAITLAND NILES - “Su Maitland-Niles posso dire che stiamo parlando con l’Arsenal, penso che sia vicino".



OLIVEIRA - "Oliveira? Ci sono tanti nomi e non ho niente da dire. Non è ancora il momento di parlare”.



COVID - “Capisco la domanda e quello che sta accadendo da due anni, questa è una realtà del mondo e dobbiamo capire le regole del calcio. Non possiamo dimenticare che è una situazione di salute pubblica, bisogna riflettere su questo che va oltre il calcio. Come Roma, ci piace essere presenti nelle discussioni. I criteri sono importanti, però il COVID-19 va oltre”.



GIUSTO NON RINVIARE - “Penso che le regole della UEFA ci siano, se noi cambiano troppe regole campionato per campionato è più difficile. Sono d’accordo con la decisione di ieri”.



Quanto è importante la gara con il Milan?

“La partita contro l’Atalanta è stata importante per noi, erano tanti mesi che non vincevamo una gara così importante. Iniziare l’anno con una bella partita come il Milan è bello, vogliamo vincere pur sapendo la qualità del Milan. Sono fiducioso”.