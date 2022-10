Tiago Pinto ha rilasciato un'intervista al tabloid inglese Mirror. Il gm portoghese ha parlato di José Mourinho. Queste le sue parole: "È stato un grande risultato per il club convincere Mourinho ad accettare l'offerta della Roma. Abbiamo lavorato sodo – la proprietà e io – cercando di convincerlo che questo era il progetto giusto per lui. Oltre ai risultati, alla Conference League che abbiamo vinto, ai progressi fatti dai giocatori, è un grande orgoglio per noi vedere che oggi è un romanista".Pinto ha continuato: "Ha abbracciato pienamente i valori del club e della città ed è il miglior ambasciatore dell'AS Roma nel mondo. Quando un allenatore raggiunge quel livello di empatia con la città e i tifosi, significa che hai fatto un buon lavoro".