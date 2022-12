Tiago Pinto potrebbe presto avere di nuovo a che fare con il Giappone dopo la settimana di tournée. Sul taccuino del gm sono segnati diversi nomi in rosso. Uno di questi gioca in J2 League, si tratta di Riku Handa, difensore e terzino destro del Montedio. Può giocare in più ruoli e il 31 gennaio si libererà a zero: sulle sue tracce ci sono squadre europee e giapponesi (Gamba Osaka e Vissel Kobe). Potrebbe essere un investimento a costo zero per il futuro. Ci sono stati contatti tra le parti, molto dipenderà dalla volontà del club di Trigoria di approfondire il discorso. Lo riporta il Romanista.