Tiago Pinto, ds della Roma, è intervenuto a Dazn prima della sfida con la Juventus: "Sia noi che la Juve stiamo facendo meno, sappiamo solo che il nostro obiettivo è fare più punti del girone d'andata. Abbiamo un ottimo allenatore, qualcosa non è andato bene e voglio fare meglio. Sergio Oliveira? (Ride, ndr) Abbiamo preso Maitland-Niles, c'è una strategia delineata con obiettivi ben identificati. Dove può giocare Maitland-Niles? Ha giocato terzino, ma anche centrocampista: chi sa fare più d un ruolo è importante per il suo allenatore, ha la qualità per giocare anche da centrocampista".