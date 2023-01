Tra la Roma e Nicolò Zaniolo ormai c'è una spaccatura incolmabile. A conferma di ciò, adesso ci sono anche le dichiarazioni ufficiali, pronunciate dal general manager giallorosso Tiago Pinto ai microfoni di Dazn, che ne ha fornito un'anticipazione attraverso i propri social.



"Zaniolo? Qualcuno ha provato a mettere gli interessi individuali davanti a quelli collettivi", le parole del dirigente dei capitolini, evidentemente deluso dal comportamento del numero 22, che ha scelto di rendersi indisponibile per la trasferta in casa dello Spezia nonostante le condizioni di Pellegrini, non al meglio e infatti fuori dalla formazione iniziale.