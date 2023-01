La Roma è a due passi da casa sua. Non a Roma, ma a la Spezia. Nicolò Zaniolo però ha deciso di rifiutare la convocazione e (forse) guarderà la partita da casa.Il numero 22 giallorosso segue le tabelle di lavoro stilate dallo staff tecnico diL'allenatore portoghese lo terrà fuori anche contro il Napoli, non lo vede concentrato e aspetterà notizie dal mercato.Zaniolo stesso ha sempre il telefono in mano. In attesa di una chiamata dell’agente Vigorelli che nel frattempo fa la spola tra Milano e Londra per trovare insieme alla Roma la giusta soluzione.Senza possibilità di ripensamento. A quel punto la cifra può anche scendere a 25 milioni più 5 di bonus.Ma Zaniolo vuole un club di prima fascia e al momento ha declinato altre possibilità. La volontà di entrambe le parti è quella di arrivare all’addio definitivo.In canna la Roma haL’alternativa Deulofeu è tramontata visto il nuovo infortunio allo spagnolo. In terza fila c’èofferto proprio dal Tottenham. Ma la Roma non sembra interessata. E se si arrivasse a fine mercato senza intesa? A quel punto la Roma si ritroverebbe costretta a reintegrarlo per non far calare ulteriormente la quotazione.