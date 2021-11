Prosegue il casting per il terzino destro: complicato portare a termine l'operazione per Diogo Dalot, con i giallorossi che vorrebbero l'esterno in prestito con diritto di riscatto, mentre lo United vorrebbe un obbligo superiore ai 10 milioni di euro. Troppo secondo la Roma, anche perché ha il contratto in scadenza nel 2023. Pinto continuerà a provare, ma intanto si è tutelato con Bartosz Bereszynski, profilo perfetto per il rapporto qualità-prezzo: l'affare si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai sei milioni di euro o con l'inserimento in prestito di un giovane della Roma (come Calafiori). Lo riporta il Corriere dello Sport.