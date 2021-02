E’ ancora lunga la rincorsa di Dzeko per riconquistare una maglia da titolare. Dopo le scuse il centravanti bosniaco sta ora cercando di convincere il tecnico portoghese a dargli una chance dal primo minuto nella sfida di domenica con l’Udinese. Nel match con i friulani sarà però probabile un altro impiego di Baorja Mayoral nella formazione titolare, con l’ex Manchester City che si accomoderà inizialmente in panchina per poi entrare a gara in corso.