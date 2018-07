Col mercato che avanza, uno dei casi più spinosi che la Roma deve risolvere è senza dubbio il rinnovo di Florenzi. Il contratto del numero 24 scade tra un anno, ma tra le parti non c’è ancora l’accordo e alcune squadre potrebbero approfittarne. In pole ci sarebbe l’Inter, pronto a un altro sgarbo ai giallorossi dopo Nainggolan. Quello del jolly della Nazionale sarebbe un arrivo molto gradito anche Matteo Politano, nuovo nerazzurro che oggi si è presentato in conferenza: “Florenzi sarebbe un rinforzo importante. E’ un grande giocatore, sono contento se l’Inter acquista giocatori forti, ma non sono domande per me”.