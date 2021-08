Cinque giorni per l’ultimo regalo. Tiago Pinto è al lavoro per provare a portare alla corte di Mourinho il tanto richiesto centrocampista. Tanti i nomi sondati in questi giorni anche nella trasferta milanese del general manager che ieri è tornato a Roma.. Senza una cessione tra, infatti, Pinto avrebbe una liquidità esigua considerato anche il recente esborso per Abraham.Prende quota quindi il nome di Hector Herrera,Il centrocampista messicano, ex Porto, si può prendere a meno di 10 milioni e non è che detto che nell’affare non rientri proprio. Un nome che, per caratteristiche tattiche e caratteriali, non dispiace a Mourinho. Il portoghese è fiducioso ma molto dipenderà dal mercato in uscita. Il tempo ancora c’è, soprattutto in questo mercato che vive di tanti colpi last minute.