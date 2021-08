Prosegue il ritiro della Roma in Portogallo dove José Mourinho sta testando il gruppo in vista della sua prima annata sulla panchina giallorossa. Al momento, come scrive Il Messaggero non hanno convinto gli esperimenti fatti con Villar, Diawara e Darboe, con quest'ultimo che presto verrà girato in prestito per permettergli di fare esperienza. Prima però arriverà il rinnovo.