Aumenta la fila per Shomurodov. L'attaccante uzbeko della Roma (ex Genoa) interessa pure alla Sampdoria, soprattutto nel caso in cui partisse Caputo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sarebbe necessaria un aiuto del club giallorosso per pagare l'ingaggio del calciatore: 1,5 milioni di euro netti all’anno, dunque 750 mila nella seconda parte della stagione.