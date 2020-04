Fonseca ha dichiarato di voler “tenere Mkhitaryan” e di aver messo nel mirino “due giocatori dello Shakhtar” che dovrebbero essere il mediano Marcos Antonio e l’ala Kovalenko. Secondo Leggo sull’armeno al momento c’è cauto ottimismo. Per il riscatto l’Arsenal vuole 20 milioni, ma Mkhitaryan (e il suo agente Raiola) pressa per restare in Italia e sarebbe disposto a ridursi sensibilmente l’ingaggio. Due le soluzioni possibili: il rinnovo di un anno del prestito o il riscatto definitivo che potrebbe passare anche da uno scambio. All’Arsenal, infatti, piace da tempo Under. Con un conguaglio da 10 milioni a favore dei giallorossi l’affare potrebbe anche chiudersi con soddisfazione di tutti e grazie alla mediazione del solito Baldini.