Quella in casa dello Spezia è una partita che vale 20 milioni di euro per l'ultima Roma di Paulo Fonseca. Vincere, per blindare definitivamente il settimo posto e resistere al tentativo di sorpasso del Sassuolo, è l'imperativo che il tecnico portoghese ha dato ai suoi giocatori: in palio l'onore e la possibilità di consegnare a José Mourinho una squadra che disputi l'Europa Conference League.



Nel frattempo, come riferisce Il Corriere dello Sport, la costruzione della squadra di lavoro che assisterà lo Special One nella sua seconda avventura italiana è già partita. Walter Samuel, difensore della Roma campione d'Italia nel 2001, è un candidato forte per entrare nello staff di Mourinho. L'ex difensore argentino, che col portoghese alla guida dell'Inter è stato uno dei pilastri del Triplete del 2010, potrebbe essere accompagnato in questa avventura anche da José Fontes, attualmente al Leicester e pronto a diventare il responsabile dello scouting.