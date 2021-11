La Roma ha presentato la nuova terza maglia, realizzata in collaborazione con New Balance. Colore dominante il giallo-oro, la maniche sono invece blu navy con i bordi rossi, c'è un lupetto come stemma.



Il retro include una “body map” ingegnerizzata traspirante per l’assorbimento dell’umidità. Il kit viene completato da short e calzini in tonalità coordinate.



Il centrocampista della Roma e campione d'Europa, Bryan Cristante, ha commentato: Mi piacciono l’energia e la vivacità di questa maglia. Ha un look forte che aiuterà la squadra a imporsi sul campo”.