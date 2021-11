. È cambiato tutto nel giro di pochi mesi per, rivelazione dello scorso anno con imessi a segno in tutte le competizioni, finito ora. Colpa del mercato, con gli arrivi di Abraham e Shomurodov e la sola partenza di Dzeko nell'attacco giallorosso, ma colpa soprattutto delle, che durante e dopo il clamoroso 6-1 subito dal Bodo Glimt ha deciso di. Tra questi, anche Mayoral.Da lì in poi, soloa disposizione dello spagnolo per cercar di far cambiare idea al suo allenatore:. Segnali chiari di come Mourinho non lo consideri più tra le opzioni per la sua Roma. La scorsa estate il portoghese decise di tenere con sé il classe '97, un'idea che è chiaramente cambiata in questi mesi., anche se ovviamente sarà necessario coinvolgere nei discorsi anche ildi Mayoral e con cui la Roma vanta un diritto di acquisto da 20 milioni di euro per la prossima estate.In attesa di capire quale sarà l'idea delle Merengues, gli agenti del calciatore si stanno muovendo per capire quali siano le soluzioni migliori per il futuro del loro assistito. Restando in Serie A, una delle possibilità è quella che porta a, dove a gennaio dovranno gestire anche il caso legato a Dusan Vlahovic., a prescindere dalla partenza o meno del serbo, e Mayoral rappresenta il profilo giusto per andare a rinforzarsi. Ancora qualche settimana d'attesa e si entrerà nel vivo delle trattative: da bomber a sorpresa a ultima scelta, si è ribaltato il mondo per Borja.