È attesa in queste ore la risposta del Santos alla Roma dopo la presentazione di un'offerta in prestito con obbligo di riscatto vincolato (probabilmente sui 14 milioni) per Marcos Leonardo. In queste ore il club sudamericano dovrà decidere se far partire il classe 2003 alle condizioni giallorosse. Il centravanti è diventato l'obiettivo numero 1 di Tiago Pinto per rinforzare il pacchetto offensivo che potrebbe poi essere implementato dall'arrivo di un altro attaccante più esperto. Il mercato brasiliano in entrata, però, chiude oggi a mezzanotte e se il Santos non troverà il sostituto difficilmente farà partire il calciatore anche se viste le condizioni disastrate dei conti del club nulla è da escludere. Sull'attaccante ci sono anche il Nottingham Forest e l'Aston Villa, ma la Roma è la sua priorità. I giallorossi sono in attesa, con Morata che resta sullo sfondo.