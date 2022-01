La Roma ha preso il primo calciatore classe 2006 a giocare tra i professionisti. Si chiama Jacopo Surricchio, arriva in prestito di riscatto dal Teramo e verrà aggregato alla squadra Primavera. Centrocampista centrale, compirà 16 anni tra tre giorni e in questa stagione ha debuttato in Serie C totalizzando otto minuti in due presenze: ne ha giocati sette col Cesena ed è entrato nell'ultimo minuto nella vittoria col Pontedera. I giallorossi hanno superato la concorrenza di altri club per prendere il giocatore più giovane ad aver debuttato tra i pro, lo faranno crescere a Trigoria tra la curiosità di tutti. Il classe 2006 Surricchio alla Roma, manca solo l'annuncio.