Jordan Veretout sembrerebbe essere l'obiettivo numero uno della Roma di Fonseca. Infatti nelle ultime ore si sono intensificati i contatti per portare il centrocampista della Fiorentina in giallorosso e lunedì ci sarà un incontro con Giuffredi, agente del giocatore, per cercare di trovare un'intesa.

Rmane in stanby la trattativa con il Milan che considera i 25 milioni di euro richiesti dalla Viola eccessivi.