Massimiliano Allegri ci sta pensando, e a breve potrebbero arrivare novità positive. Ovviamente parliamo del suo passaggio alla Roma al posto di Fonseca. Lo riportano oggi Leggo e il Corriere dello Sport aggiungendo i dettagli della prima offerta dei Friedkin: quasi 8 milioni di euro a stagione. Più di quanto Max guadagnava alla Juventus. Sempre secondo il free-press ​ Allegri in una cena "romana" avrebbe manifestato il serio interesse di sbarcare a Trigoria. In Italia solo la Roma, tra i club di prima fascia, può offrirgli l’occasione di tornare in panchina, ma occhio al Psg.



FONSECA - Intanto Fonseca sente che la fiducia viene sempre meno e teme che la sua avventura alla Roma sia finita. La frattura con Dzeko non sembra facilmente sanabile. I dirigenti aspettano le prossime ore per decidere. L’orientamento era quello di arrivare alla partita di Udine per la sosta, ma una sconfitta pesante contro la Juventus farebbe precipitare le cose.