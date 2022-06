Ieri si è conclusa l'avventura di Alberto De Rossi sulla panchina della Roma Primavera dopo quasi 20 anni. I giallorossi sono stati battuti ieri in finale scudetto dall'Inter nei tempi supplementari dopo aver dominato in lungo e in largo il campionato. Il mister non lascerà Trigoria in via definitiva ma assumerà un ruolo di coordinamento. Secondo quanto riportato da Sportitalia il successore sarà Federico Guidi, ex Fiorentina e attuale allenatore del Teramo.