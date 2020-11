Adesso a Trigoria è allarme rosso. Chris Smalling sarà out anche contro il Cluj. Superata l’intossicazione alimentare, l’inglese resterà fuori in Europa League per un nuovo problema al ginocchio sinistro. Un leggero fastidio che lo costringe a lavorare a parte e non gli permettere di essere convocato da Fonseca. Ufficiale anche lo stop di Mancini, che però tira un sospiro di sollievo: per lui niente lesione, ma solo un risentimento muscolare. Out pure Fazio e Kumbulla per Covid.